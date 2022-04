Gib Gas, ich will Spaß: Motorradbranche erlebt wahren Kaufrausch

Am meisten Sorgen macht der Branche aber das Händlersterben. In den vergangenen Jahren haben einige große Händler für immer den Laden dichtgemacht. Sie gaben den Vertrag mit dem Hersteller freiwillig zurück, bevor sie Pleite gingen. Denn die Hersteller würden die Margen immer mehr zurücknehmen, zunehmend Marketingkosten auf Händler abwälzen und auch stärker in den Direktvertrieb einsteigen. Für mehr und mehr Händler bedeute das das finanzielle Aus.