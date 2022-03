Russland verwirrt bei Gaspreis - Auch Draghi widerspricht

Die Abwicklung k├Ânne ├╝ber die Gazprom-Bank laufen. Die Details k├Ânnten noch am Donnerstag ver├Âffentlicht werden. Der russische Pr├Ąsident Wladimir Putin habe nach Angaben des Pr├Ąsidialamtes Bundeskanzler Olaf Scholz am Mittwoch detailliert dar├╝ber informiert, wie Rubel-Zahlungen f├╝r Gas vonstattengehen k├Ânnten.

Europ├Ąische Firmen w├╝rden weiter in Euro zahlen

Dagegen hatte Regierungssprecher Steffen Hebestreit am Mittwoch betont, Putin habe Scholz versichert, "dass sich f├╝r europ├Ąische Vertragspartner nichts ├Ąndern werde". Die Zahlungen w├╝rden weiter ausschlie├člich in Euro geleistet und wie ├╝blich an die Gazprom-Bank ├╝berwiesen. Am Donnerstag sagte nun Italiens Ministerpr├Ąsident Mario Draghi, dass Putin auch ihm genau dies zugesichert habe.