Hohe Futterkosten: Bauern fordern 5 Cent mehr pro Ei vom Handel

Pro Jahr verbraucht jede in Österreich lebende Person im Schnitt 236 Eier, geht aus einer repräsentativen AMA-Umfrage hervor. 2021 wurden von den heimischen Haushalten 817 Mio. Frischeier im Wert von 210 Mio. Euro gekauft. 52 Prozent der gekauften Eier entfielen auf Bodenhaltung, 33 Prozent auf Freilandhaltung und 15 Prozent auf Bio-Haltung. Viele Bauern verkaufen ihre Eier direkt an Konsumenten oder an die Gastronomie und Hotellerie. Mehr als jeder vierte Befragte kauft Eier regelmäßig ab Hof.

Verpflichtende Herkunftskennzeichnung erwartet

Um die Landwirtschaft zu stützen, pocht Moosbrugger auf die schnelle Umsetzung der Kennzeichnung für verarbeitete Lebensmittel und eine Absenkung der Mineralölsteuer in Österreich auf EU-Schnitt. Im Regierungsprogramm haben ÖVP und Grüne "eine verpflichtende Herkunftskennzeichnung der Primärzutaten Milch, Fleisch und Eier in der Gemeinschaftsverpflegung (öffentlich und privat) und in verarbeiteten Lebensmitteln ab 2021" vereinbart. Die Landwirtschaftsbranche wartet seit längerem auf die Verordnung des Gesundheitsministeriums und erhofft sich von der Lebensmittelkennzeichnung mehr Nachfrage nach heimischen Lebensmitteln.