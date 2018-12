Wissenschaftlich geprüft: So halten Sie zu Weihnachten Ihre Wunschfigur

Die Weihnachtszeit ist für viele Menschen kein Fest für die Figur. Anscheinend genügt es allerdings, eine Reihe einfacher Tipps zu befolgen, um die gefürchteten Feiertagskilos zu vermeiden - das ist zumindest das Resultat einer Studie von sechs Forscherinnen der britischen Universitäten Birmingham und Loughborough, die sie im medizinischen Fachblatt The BMJ präsentierten.

Feiertage als Fettpolsterfalle

Die über die besinnlichen Tage angegessenen Fettpolster brauchen viel länger, um wieder zu schmelzen - wenn überhaupt. So erklärte Amanda Daley, Verhaltensmedizinerin und Autorin der aktuellen Studie: "Im Durchschnitt nehmen die Menschen über das Jahr gesehen bis zu ein Kilo zu." Allerdings entfalle ein großer Teil dieser Zunahme auf die Weihnachtszeit. "Gewicht, das man während der Feiertage gewonnen hat, wird oft nicht mehr verloren", stellte die Wissenschafterin der Universität Loughborough nun fest.

Eine Zunahme von einem Kilo sei für sich genommen nicht viel. Über zehn Jahre betrachtet wäre der Zuwachs allerdings erheblich. Angesichts der vielen Versuchungen im Dezember fällt es jedoch selbst den diszipliniertesten Menschen schwer, sich bei der Kalorienaufnahme zurückzuhalten. "Allein am Weihnachtstag werden bis zu 6.000 Kalorien konsumiert - drei Mal so viel wie die empfohlene Tageszufuhr", betonte auch Erstautorin Frances Mason, Ernährungswissenschafterin an der Universität Birmingham.