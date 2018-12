450 Kalorien pro Stück: Das geilste Keks der Welt

Seit einigen Jahren wird oft die Frage thematisiert, wie viele Kalorien verschiedene Weihnachtskekse haben – ja, auch in der Publikation in Ihren Händen. Zwar war der Advent einmal eine Art Fastenzeit, Reduktion und Reinigung vor der Ankunft des Jesuskinds, aber heute ist es absurd, just im Monat des Schlemmens auf die Linie zu achten. Weihnachten ist eine Orgie, so oder so.