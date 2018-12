Backen Sie Haferflocken-Kekse!

Dieses Wochenende findet mein „Kekse-Back-Wochenende“ statt, wie wahrscheinlich in vielen anderen Haushalten auch. Mein Sohn und ich stehen in der Küche in Kleidung, die besser bemehlt ist als die Arbeitsfläche, wir trinken selbst gemachte heiße Limonade und singen voller Inbrunst nicht immer ganz richtig – an dieser Stelle möchte ich mich bei meinen Nachbarn herzlich entschuldigen.