Roh bist zuckerfrei: Vier Keksrezepte der etwas anderen Art

Klar, die Kekse von Oma schmecken immer noch am besten. Was in der großelterlichen Küche ins Backrohr gezaubert wurde, soll und darf auch weiterhin zu Gaumenfreuden führen.

Allerdings können experimentierfreudige Bäcker die Klassiker aus Butter, Ei, Mehl und Zucker auch mal neu interpretieren. Dann kommen etwa statt Eiern Chiasamen, anstelle von raffiniertem Zucker Honig oder als Alternative zu Getreidemehr gemahlene Nüsse zum Einsatz. Und der Backofen? Der bleibt beispielsweise bei rohen Backwerken, auch Raw Bakery genannt, gänzlich aus.

Wir stellen vier Bücher vor, in denen Sie neue Inspirationen für die alte Tradition des Keksebackens finden.