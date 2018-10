Studie: Mit einer Tasse Kaffee am Tag zu mehr Sportlichkeit?

Im Zuge der Erhebung, die im International Journal of Environmental Reasearch and Public Health veröffentlicht wurde, wurden die Gewohnheiten von 7.580 Frauen untersucht, die zwischen 1946 und 1951 geboren wurden und an einer australischen Langzeitstudie zur Frauengesundheit teilgenommen hatten. Die Frauen wurden gebeten, über zwölf Monate hinweg ihren durchschnittlichen Tee- und Kaffeekonsum zu dokumentieren und auch ihr Bewegungs- und Sportverhalten zu erfassen.

"Kaffee- und Teetrinkerinnen fühlen sich seltener müde und haben mehr Energie", sagt Skinner. Bei jenen Probandinnen, die eine oder zwei Tassen Kaffee am Tag tranken, war die Wahrscheinlichkeit, dass sie das empfohlene Level an Bewegung erreichen, 17 Prozent höher. Bei jenen, die ein bis zwei Tassen Tee am Tag tranken, lag dieser Wert bei 13 bis 26 Prozent.

Die Relevanz der Erkenntnisse erklärt Skinner vor allem damit, dass sportliche Aktivität in jedem Abschnitt des Lebens wichtig sei und besonders bei Menschen mittleren Alters die körperliche Funktionalität aufrechterhalte und das Risiko für Altersschwäche gering halte.