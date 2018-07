Mehr als Koffein: Neue Fakten über die Kaffeeliebe der Österreicher

Kaffee wird zelebriert

Was die Kaffee-Experten überraschte: Die Österreicher zelebrieren demzufolge den Konsum des Bohnengetränks regelrecht, 85 Prozent trinken es täglich. Pro Kopf und Jahr werden 7,33 Kilogramm konsumiert. Das sind rund drei Tassen täglich - oder mehr als 1.000 jährlich. In puncto Verbrauch bedeutet dies hinter Finnland (12,2 kg), Schweden (10,1 kg) und Norwegen (8,8 kg) den vierten Platz. Im Durchschnitt gönnt man sich zwei Tassen pro Tag, meist mit Milch und ohne Zucker. Geordnet nach Berufsgruppen führen Journalisten die Liste der Vieltrinker an, gefolgt von Polizisten und Lehrern.