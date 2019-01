Forscher entwickeln einfachen Trick für Fast-Food-Verzicht

Geruch beeinflusst Nahrungswahl

In einer Reihe von Experimenten fanden Forscher einen Zusammenhang zwischen Umgebungsgerüchen und Nahrungsauswahl. Konkret zeigte sich, dass Menschen, die an Speisen wie Pizza oder Keksen schnupperten, weniger dazu tendierten, ungesunde Lebensmittel auszuwählen – verglichen mit Personen, die an gesunder Nahrung rochen.

Um das Phänomen genauer zu erforschen, sprühten sie mittels Zerstäuber Duftstoffe in verschiedene Umgebungen, etwa in eine Kantine in einer Schule, ein Lebensmittelgeschäft und ein Labor.

Als in der Kantine, in der sich zum Zeitpunkt des Versuchs rund 900 Studenten aufhielten, Pizzageruch freigesetzt wurde, fielen 21 Prozent der Bestellungen an diesem Tag in die Kategorie "ungesund" (beispielweise Chips, Hot Dogs oder Brathähnchen). Als an einem anderen Tag Apfelduft in die Luft gesprüht wurde, stieg dieser Anteil auf fast 40 Prozent – und damit auf etwas mehr als die rund 36 Prozent, die an einem Kontrolltag ohne manipulierten Raumduft Ungesundes kauften.

Im Laborversuch setzten die Forscher etwa 250 Menschen für unterschiedliche Zeiträume entweder Keks- oder Erdbeerdüften aus und fragten die Probanden dann, für welches Essen sie sich eher entscheiden würden. Knapp 45 Prozent jener Personen, die dem Keksduft weniger als 30 Sekunden lang ausgesetzt waren, gaben an, sich für Erdbeeren, also gesundes Obst, zu entscheiden. Nur 22 Prozent der Personen, die dem Geruch länger als zwei Minuten ausgesetzt waren, entschieden sich für die kalorienreichere Wahl. Das Gegenteil war bei Erdbeerduft der Fall, der Unterschied war hier jedoch statistisch nicht signifikant.

In einem weiteren Experiment, bei dem der Duft von Pizza und Äpfeln verwendet wurde, stellten die Forscher ebenfalls fest, dass die Zeitspanne, in der Menschen Fast-Food-Geruch ausgesetzt waren, die ungesunde Nahrungswahl negativ beeinflusst.