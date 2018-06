Was Frauen mit starker Regelblutung wissen sollten

Viele Frauen leiden unter einer besonders starken Monatsblutung. Dies ist aber nicht nur unangenehm und für manche auch schmerzhaft, sondern kann auch das Risiko für einen Eisenmangel erhöhen. Denn während der monatlichen Regelblutung verliert eine Frau zwischen fünf und 80 Milliliter Blut. Das entspricht einem Eisenverlust von 2,5 bis 40 Milligramm.

Zum Vergleich: Über die Nahrung aufgenommen werden in der Regel täglich zehn bis 15 Milligramm, davon verwertet werden können etwa zehn Prozent, also 1,5 Milligramm. Das entspricht etwa der Menge, die täglich benötigt wird. Der normale Eisenbedarf kann also bei ausgewogener Ernährung gedeckt werden. Bei starker Monatsblutung ist der Eisenverlust allerdings höher als die Eisenzufuhr. Auf Dauer werden so die Eisenspeicher geleert, es kann zu einem Eisenmangel kommen.