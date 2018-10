Cholesterinspiegel: Diese Menge Ingwer täglich senkt Blutfette

Erhöhte Blutfette sind eine Hauptursache für die koronare Herzkrankheit. Sie entsteht, wenn sich die Herzkranzgefäße, die das Herz mit Sauerstoff versorgen, verengen. Die Blutfette zu senken ist wichtig, um den Verengungen vorzubeugen, und auch bei bereits bestehender Erkrankung ist es wichtig, eventuell zu hohe Blutfette zu senken, um das Risiko für Folgeerkrankungen wie beispielsweise einem Herzinfarkt zu reduzieren. Wissenschaftler aus dem Iran konnten nun zeigen, dass Ingwer einen günstigen Einfluss auf die Blutfettwerte haben kann.

Sie suchten in internationalen Datenbanken nach Studien, in denen die Wirkung von einer Nahrungsergänzung mit Ingwer auf verschiedene Blutfettwerte untersucht wurde. Zu diesen Blutfettwerten zählten die Triglycerid-Werte, die Gesamtcholesterinwerte, die LDL (low density lipoprotein)-Cholesterinwerte (das sogenannte "schlechte" Cholesterin) und die HDL (high density lipoprotein)-Cholesterinwerte (das sogenannte "gute" Cholesterin). Die Wissenschaftler fanden zwölf Studien, die ihren Ansprüchen genügten und die Daten von 586 Teilnehmern beinhalteten.

Positiver Effekt

Die Ergebnisse der Analyse zeigten, dass eine Nahrungsergänzung mit Ingwer den Blutspiegel an Triglyceriden (durchschnittlich um 17,59 mg/dl) und den Blutspiegel an LDL-Cholesterol (um 4,90 mg/dl) senken konnte. Auf den Gesamtcholesterinspiegel und auf das HDL-Cholesterin hatte Ingwer hingegen keinen Einfluss. Das Problem bei der Auswertung war jedoch, dass sich die Studien stark voneinander unterschieden. Aus diesem Grund teilten die Wissenschaftler die Studien nach der Ingwer-Dosierung, die verwendet wurde, in verschiedene Gruppen ein.