Grätzl-Analyse - SPÖ am Wienerberg Nummer eins

Harmonisches Stimmverhalten am Wienerberg - dort kürte man bei der Gemeinderatswahl wie im Bezirk Favoriten die SPÖ zur Nummer eins. Die Sozialdemokraten kamen im Grätzl am Wasserturm auf 44,15 Prozent. Platz zwei ging mit einem Respektabstand von 14,4 Prozentpunkten an die FPÖ mit 29,75 Prozent. 6,75 Prozent der Wählerinnen und Wähler überzeugte die ÖVP (dritter Platz).

Die weiteren Plätze: Grüne: 6,59 Prozent, NEOS: 6,54 Prozent, SÖZ: 2,33 Prozent, KPÖ: 2,23 Prozent, Team HC Strache: 1,53 Prozent, Liste HERZ: 0,13 Prozent.

Am Wienerberg leben 11 244 für die Gemeinderatswahl berechtigte Bürgerinnen und Bürger - damit ist das Grätzl ein eher großes.

Dieser Text wurde von der APA - Austria Presse Agentur auf Basis der Ergebnisse automatisch generiert.