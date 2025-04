SPÖ behauptet trotz Rückgang ersten Platz in Penzing

In Penzing hält die SPÖ ihre Position als stärkste Kraft. 38,59 Prozent erreichten die Sozialdemokraten, das ist zwar um 0,65 Prozentpunkte weniger, reichte aber, um ganz oben zu bleiben. Mit einem deutlichen Abstand von 19,71 Prozentpunkten liegt weit hinter der SPÖ die FPÖ, die auf 18,89 Prozent kam - ein starkes Plus von 12,41 Prozentpunkten. Den Freiheitlichen gelang so ein massiver Stimmenausbau und der Aufstieg von Platz fünf. 15,39 Prozent der Wählerinnen und Wähler überzeugten die Grünen - diese hielten damit de facto den Stand der letzten Wahl.

Viertstärkste Partei in Penzing ist die ÖVP, die somit vom zweiten Platz abstürzte. Das Minus von 12,09 Prozentpunkten bedeutet einen dramatischen Rückgang auf 11 Prozent für die Volkspartei. Die NEOS steigerten sich um 2,48 Prozentpunkte: 10,71 Prozent bedeuten Platz fünf. Trotz Zugewinnen liegt die KPÖ an letzter Stelle: Plus 2,1 Prozentpunkte brachten 3,84 Prozent.

Bei dem Team HC Strache reicht es nur für 0,95 Prozent und Platz 7. Im Vergleich zur vorherigen Wahl bedeutet dies einen Verlust von 1,89 Prozent. SÖZ hat 0,63 Prozent der Stimmen erhalten.

Am Sonntag waren in Penzing 59 185 Personen wahlberechtigt. Die Wahlbeteiligung belief sich auf 63,2 Prozent.

Das Ergebnis enthält alle Wahlkarten, die rechtzeitig bis Freitag eingelangt sind. Die noch fehlenden Briefwahlstimmen werden am Montag ausgezählt. Danach wird das Ergebnis aktualisiert.

Dieser Text wurde von der APA-Austria Presse Agentur auf Basis der Wahlresultate automatisiert erstellt.