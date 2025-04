SPÖ verliert in Ottakring Stimmen, behält aber Platz eins

In Ottakring hält die SPÖ ihre Position als stärkste Kraft. Die Sozialdemokraten erzielten 39,38 Prozent. Das ist zwar um 2,31 Prozentpunkte weniger als 2020, genügte aber für den Verbleib an der Spitze. Weit hinter der SPÖ liegt mit 21,29 Prozentpunkten Abstand die FPÖ, die auf 18,09 Prozent kam (plus 12,04 Prozentpunkte). Diese massive Steigerung verhalf den Freiheitlichen indes zum Aufstieg von Platz fünf. 18,01 Prozent der Wählerinnen und Wähler erreichten die Grünen - diese hielten damit de facto den Stand der letzten Wahl.

Platz vier geht in Ottakring an die ÖVP, die somit vom zweiten Platz abstürzte. Sie verlor mit 9,37 Prozentpunkten stark und steht nun bei 8,55 Prozent. Die NEOS steigerten sich um 1,75 Prozentpunkte: 8,27 Prozent bedeuten Platz fünf. Trotz Zugewinnen liegt die KPÖ an letzter Stelle: Plus 2,45 Prozentpunkte brachten 5,61 Prozent.

Platz sieben geht mit 1,18 Prozent an SÖZ. Damit verzeichnet SÖZ einen Stimmenverlust von 0,71 Prozent. Das Team HC Strache hat 0,93 Prozent der Stimmen erhalten.

Die Wahlbeteiligung in Ottakring betrug 59,08 Prozent: Von den 31 007 abgegebenen Stimmen waren 30 344 gültig. Insgesamt waren 52 481 Personen wahlberechtigt.

Das Ergebnis enthält alle Wahlkarten, die rechtzeitig bis Freitag eingelangt sind. Die noch fehlenden Briefwahlstimmen werden am Montag ausgezählt. Danach wird das Ergebnis aktualisiert.

