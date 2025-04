Grätzl-Analyse - SPÖ in Neuwaldegg wie im Bezirk auf Platz eins, Nummer zwei aber NEOS

In Neuwaldegg ist die SPÖ bei der Gemeinderatswahl stärkste Partei, genau so wie auf Bezirksebene in Hernals. Die Sozialdemokraten erreichten 29,67 Prozent im Wienerwald-Grätzl. Weit dahinter liegen mit 10,62 Prozentpunkten Abstand die NEOS mit 19,05 Prozent. 17,73 Prozent der Wählerinnen und Wähler stimmten für die FPÖ (Rang 3).

Die weiteren Plätze: ÖVP: 16,91 Prozent, Grüne: 12,59 Prozent, KPÖ: 2,9 Prozent, Team HC Strache: 1,04 Prozent, SÖZ: 0,11 Prozent.

In Neuwaldegg leben 2 603 für die Gemeinderatswahl berechtigte Bürgerinnen und Bürger - damit ist das Grätzl ein eher kleines.

Dieser Text wurde von der APA - Austria Presse Agentur auf Basis der Ergebnisse automatisch generiert.