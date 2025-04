Grätzl-Analyse - SPÖ in Neukagran Nummer eins

Alles regulär in Neukagran, wo die Wähler bei der Gemeinderatswahl so wie im 22. Bezirk der SPÖ die meisten Stimmen gönnten. Für sie gab es im Bezirksteil an der Erzherzog-Karl-Straße 42,38 Prozent. Dahinter liegt die FPÖ, die auf 32,39 Prozent kam. 6,77 Prozent der Wählerinnen und Wähler überzeugten die Grünen (Rang 3).

Die weiteren Plätze: ÖVP: 6,7 Prozent, NEOS: 5,67 Prozent, KPÖ: 2,81 Prozent, Team HC Strache: 2,06 Prozent, SÖZ: 1,21 Prozent.

In Neukagran leben 10 408 für die Gemeinderatswahl berechtigte Bürgerinnen und Bürger - damit ist das Grätzl ein eher großes.

