SPÖ behält in der Landstraße ersten Platz

In die Landstraße hat die SPÖ den ersten Platz trotz Stagnation behauptet. Die Sozialdemokraten erzielten 39,77 Prozent, damit blieben sie im Vergleich zur vorherigen Wahl praktisch stabil. Rang zwei ging wieder an die Grünen, mit 17,89 Prozent. Gegenüber der Wahl 2020 ist das allerdings ein Rückgang um 1,31 Prozentpunkte für die Ökopartei. Mit 21,89 Prozentpunkten ist der Abstand zur Nummer eins beträchtlich. 14,25 Prozent der Wählerinnen und Wähler überzeugte die FPÖ. Damit verbesserten sich die Freiheitlichen mehr als eindeutig um 9,25 Prozentpunkte und arbeiteten sich vom fünften Platz auf Rang drei hoch.

Viertstärkste Partei in der Landstraße sind die NEOS, die um 2,79 Prozentpunkte auf 12,18 Prozent wuchsen. Auf Platz fünf ist die ÖVP, die 9,22 Prozentpunkte verlor und nun bei 9,88 Prozent liegt. Der Volkspartei bescherte die Wahl somit einen Absturz vom dritten Rang. Trotz Zugewinnen liegt die KPÖ an letzter Stelle: Plus 1,79 Prozentpunkte brachten 4,66 Prozent.

Platz sieben geht mit 0,94 Prozent an das Team HC Strache. Damit verzeichnet es einen Stimmenverlust von 1,57 Prozent. SÖZ hat 0,43 Prozent der Stimmen erhalten.

61,98 Prozent der 53 761 Stimmberechtigten nahmen an der Wahl teil.

Das Ergebnis enthält alle Wahlkarten, die rechtzeitig bis Freitag eingelangt sind. Die noch fehlenden Briefwahlstimmen werden am Montag ausgezählt. Danach wird das Ergebnis aktualisiert.

