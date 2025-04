Grätzl-Analyse - Jedlesee im Bezirkstrend, nämlich rot

In Jedlesee ist die SPÖ bei der Gemeinderatswahl stärkste Partei, genau so wie auf Bezirksebene in Floridsdorf. Im Bezirksteil an der Donau gab es 42,22 Prozent für sie. Mit einem Abstand von 12,08 Prozentpunkten liegt dahinter die FPÖ, die auf 30,14 Prozent kam. 8,3 Prozent der Wählerinnen und Wähler überzeugte die ÖVP (Rang 3).

Die weiteren Plätze: Grüne: 7,31 Prozent, NEOS: 6,49 Prozent, KPÖ: 3 Prozent, Team HC Strache: 1,58 Prozent, SÖZ: 0,96 Prozent.

Mit 18 044 Wahlberechtigten ist Jedlesee ein großes Grätzl.

