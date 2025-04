SPÖ mit Stimmenverlusten in Hernals weiter auf dem ersten Platz

Auch 2025 ist die SPÖ stärkste Partei in Hernals. Mit 35,69 Prozent fuhren die Sozialdemokraten allerdings einen leichten Verlust um 0,66 Prozentpunkte ein. Platz zwei ging an die Grünen, die auf 20,25 Prozent kamen. Für die Ökopartei gab es also kaum Bewegung. Beachtliche 15,44 Prozentpunkte trennen sie von der Nummer eins. 15,54 Prozent der Wählerinnen und Wähler erreichte die FPÖ. Damit verbesserten sich die Freiheitlichen mehr als eindeutig um 10,14 Prozentpunkte und kletterten vom fünften Platz auf Rang drei.

Viertstärkste Partei in Hernals sind die NEOS, die um 2,62 Prozentpunkte auf 11,59 Prozent wuchsen. Einen Flop legte die ÖVP hin, die 10,73 Prozentpunkte verlor und nun bei 10,28 Prozent liegt. Für die Volkspartei, 2020 noch auf dem zweiten Platz, ist das ein unsanfter Fall. Die KPÖ legte zwar um 2,11 Prozentpunkte zu, unterm Strich reichte das Ergebnis von 5,29 Prozent aber doch nur für Platz sechs.

Platz sieben geht mit 0,85 Prozent an das Team HC Strache. Das entspricht einem Stimmenverlust von 1,53 Prozent. SÖZ hat 0,52 Prozent der Stimmen erhalten.

Am Sonntag waren in Hernals 30 484 Personen wahlberechtigt. Die Wahlbeteiligung lag bei 64,31 Prozent.

Das Ergebnis enthält alle Wahlkarten, die rechtzeitig bis Freitag eingelangt sind. Die noch fehlenden Briefwahlstimmen werden am Montag ausgezählt. Danach wird das Ergebnis aktualisiert.

Dieser Text wurde von der APA-Austria Presse Agentur auf Basis der Wahlresultate automatisiert erstellt.