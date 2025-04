Grätzl-Analyse - SPÖ wie im 14. Bezirk mit den meisten Stimmen in der Hadersdorf-Weidlingau

In der Hadersdorf-Weidlingau ist die SPÖ bei der Gemeinderatswahl wie im 14. Bezirk stimmenstärkste Partei. In "HaWei" gab es 33,94 Prozent für sie. Platz zwei ging mit einem Respektabstand von 16,61 Prozentpunkten an die FPÖ, die auf 17,33 Prozent kam. 15,54 Prozent der Wählerinnen und Wähler stimmten für die ÖVP (Rang 3).

Die weiteren Plätze: Grüne: 15,11 Prozent, NEOS: 14,97 Prozent, KPÖ: 2,24 Prozent, Team HC Strache: 0,74 Prozent, SÖZ: 0,12 Prozent.

In der Hadersdorf-Weidlingau leben 8 068 für die Gemeinderatswahl berechtigte Bürgerinnen und Bürger - damit liegt das Grätzl relativ im Schnitt.

