SPÖ behält in Floridsdorf ersten Platz

Auch 2025 ist die SPÖ stärkste Partei in Floridsdorf. Mit 41,93 Prozent fuhren die Sozialdemokraten allerdings einen Verlust um 4,28 Prozentpunkte ein. Platz zwei ging an die FPÖ, die auf 30,04 Prozent kam - ein starkes Plus von 20,33 Prozentpunkten. 8,21 Prozent der Wählerinnen und Wähler machten ein Kreuzerl für die ÖVP: Damit baute die Volkspartei drastisch um 12,2 Prozentpunkte ab und fiel von Platz zwei auf den dritten Platz zurück.

Viertstärkste Partei in Floridsdorf wurden die Grünen. Sie verloren mit 0,5 Prozentpunkten etwas und stehen nun bei 7,49 Prozent. Die NEOS steigerten sich um 1,7 Prozentpunkte: 6,91 Prozent bedeuten Platz fünf. Für die KPÖ gab es nur Platz sechs: Sie kam auf 2,71 Prozent, gewann aber 1,9 Prozentpunkte.

Platz sieben geht mit 1,78 Prozent an das Team HC Strache. Im Vergleich zur vorherigen Wahl bedeutet dies einen Verlust von 3,09 Prozent. SÖZ hat 0,92 Prozent der Stimmen erhalten.

Die Wahlbeteiligung in Floridsdorf betrug 56,6 Prozent: 60 806 Stimmen wurden abgegeben, 59 083 waren gültig. Insgesamt waren 107 426 Personen wahlberechtigt.

Das Ergebnis enthält alle Wahlkarten, die rechtzeitig bis Freitag eingelangt sind. Die noch fehlenden Briefwahlstimmen werden am Montag ausgezählt. Danach wird das Ergebnis aktualisiert.

Dieser Text wurde von der APA-Austria Presse Agentur auf Basis der Wahlresultate automatisiert erstellt.