Grätzl-Analyse - Erlaa wählte wie der 23. Bezirk: SPÖ Nummer eins

Alles regulär in Erlaa, wo die Wähler bei der Gemeinderatswahl so wie im 23. Bezirk der SPÖ die meisten Stimmen gönnten. In der Katastralgemeinde gab es 43,49 Prozent für sie. Weit dahinter liegt mit 18,7 Prozentpunkten Abstand die FPÖ, die auf 24,79 Prozent kam. Mit 10,99 Prozent teilen sich die ÖVP und die Grünen den dritten Platz.

Die weiteren Plätze: NEOS: 8,26 Prozent, KPÖ: 2,58 Prozent, Team HC Strache: 1,45 Prozent, Liste Pro 23: 0,82 Prozent, SÖZ: 0,82 Prozent.

In Erlaa leben 14 125 für die Gemeinderatswahl berechtigte Bürgerinnen und Bürger - damit ist das Grätzl ein eher großes.

Dieser Text wurde von der APA - Austria Presse Agentur auf Basis der Ergebnisse automatisch generiert.