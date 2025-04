SPÖ behält in der Brigittenau ersten Platz

Die SPÖ ist stimmenstärkste Liste in der Brigittenau. Mit 43,7 Prozent fuhren die Sozialdemokraten allerdings einen Verlust um 4,45 Prozentpunkte ein. Weit hinter der SPÖ liegt mit 23,52 Prozentpunkten Abstand die FPÖ, die auf 20,18 Prozent kam (plus 13,2 Prozentpunkte). Den Freiheitlichen gelang so ein massiver Stimmenausbau und der Aufstieg von Platz vier. 14,11 Prozent der Wählerinnen und Wähler stimmten für die Grünen - diese hielten damit de facto den Stand der letzten Wahl.

Nummer vier in der Brigittenau wurden die NEOS, die um 1,7 Prozentpunkte auf 6,81 Prozent wuchsen und vom fünften Platz aufstiegen. Einen Rückschlag erfuhr die ÖVP, der 8,89 Prozentpunkte abhanden kamen. Der Volkspartei bescherte die Wahl also einen Absturz vom zweiten Rang. Die KPÖ legte zwar um 2,77 Prozentpunkte zu, unterm Strich reichte das Ergebnis von 5,48 Prozent aber doch nur für Platz sechs.

SÖZ erreichte 1,68 Prozent, was in etwa dem Ergebnis der letzten Wahl entspricht. Das Team HC Strache hat 1,24 Prozent der Stimmen erhalten.

In der Brigittenau waren 41 772 Personen wahlberechtigt. Die Beteiligung betrug 54,78 Prozent.

Das Ergebnis enthält alle Wahlkarten, die rechtzeitig bis Freitag eingelangt sind. Die noch fehlenden Briefwahlstimmen werden am Montag ausgezählt. Danach wird das Ergebnis aktualisiert.

Dieser Text wurde von der APA-Austria Presse Agentur auf Basis der Wahlresultate automatisiert erstellt.