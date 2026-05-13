ESC 2026: KURIER diskutiert Favoriten und Aufreger

Finnland mit Erotik-Geige, Griechenland mit Hansi-Hinterseer-Vibes, fliegende Frauen aus Kroatien und Diskussionen rund um Israel: Der Eurovision Song Contest 2026 sorgt schon vor dem Finale für Gesprächsstoff.

KURIER-Kulturchef Georg Leyrer und KURIER-Chronikchefin Agnes Preusser sprechen über die größten ESC-Favoriten, skurrile Auftritte, die ORF-Moderation ( "Owskis") und die politische Debatte beim Song Contest in Wien.

Warum Finnland polarisiert, weshalb Deutschland überraschend radiotauglich wirkt und wieso der ESC gleichzeitig Theater, Weltpolitik und Trash-Unterhaltung ist.

Außerdem: Wie die Wiener Stadthalle als große ESC-Bühne wirkt – und warum der Song Contest selbst Kritiker jedes Jahr wieder vor den Fernseher lockt.