ESC-Fans: "Gemeinsam kommt man in Feierlaune"

Schon von Weitem sieht man unterschiedliche Länderflaggen und Fähnchen im Wind wehen. Der Ursprung des bunten Meers findet sich gleich am Eingang: ein Merchandise-Shop. Davor stehen rund zwanzig Leute an. Die 24-jährige Valeska ist eine der Glücklichen, die das Anstehen überwunden haben. „Ich habe mir grad ein ESC-Shirt und einen Schal gekauft“, sagt sie und zeigt auf ihre Errungenschaften. Günstig war es zwar nicht – das T-Shirt 30 Euro und der Schal 20 Euro –, aber „es hat sich ausgezahlt“. Sie und ihre Freunde sind aus Deutschland angereist. Kleine Herzen in den Farben der deutschen Flagge zieren ihre Wangen. „Wir sind extra für das erste Halbfinale nach Wien gekommen und die Kulisse mit dem Rathaus ist einfach toll“, sagt Valeska. Tägliches Programm bis Sonntag Bis zum 17. Mai findet das Eurovision Village am Rathausplatz statt und ist Treffpunkt für Fans aus aller Welt. Das Village ist täglich ab 14 Uhr geöffnet. Neben den Übertragungen der zwei Halbfinale und des Finales finden hier laufend Konzerte, Karaoke-Shows, Clubbings und Quizzes statt.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Franziska Trautmann Josh, Anthony, Ben und Alex sind aus England angereist, um beim ESC in Wien live dabei zu sein.

Die zusätzlichen Programmpunkte rund um die Shows kommen auch beim Publikum gut an. „Die Quizzes sind einfach super, um uns als Fans miteinzubinden“, sagt Ben Morgan. Er und seine Freundesgruppe sind aus England. Seit Jahren verfolgen sie den Song Contest, fast immer fliegen sie zum Finale in das jeweilige austragende Land. „Dadurch kann man wirklich viel reisen und vor allem auch Freundschaften knüpfen“, sagt Morgan. Mittlerweile habe er dadurch viele Freundschaften rund um den Globus geschlossen. Die vier Engländer haben vor, die ganze Woche im ESC Village zu verbringen. „Es ist hier alles so schön gemacht und gemeinsam kommt man in Feierlaune.“ Was sie sich aber trotzdem wünschen würden: mehr Sitzplätze und etwas niedrigere Preise. Platz für 15.000 Fans Der Eintritt ins Eurovision Village ist gratis, Getränke und Speisen müssen aber drinnen gekauft werden. Insgesamt gibt es 14 Stände, von Wiener Schnitzel über Tapas bis zu Döner oder Kaiserschmarren. Die vielfältigen – auch veganen – Optionen werden zwar gelobt, die Preise jedoch ab und zu kritisiert. Trotzdem sind die Tische in der Mitte des Rathausplatzes voll. Das Village bietet Platz für bis zu 15.000 Menschen, für das zweite Semifinale am 14. und das Finale am 16. Mai soll zusätzlich der Universitätsring gesperrt werden, damit doppelt so viele Fans kommen können.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Franziska Trautmann Ciara ist mit ihrer Familie aus Australien nach Wien gereist, sie bleiben die ganze Woche für den ESC.

Gelobt wird von den Besuchern die Organisation. Es gibt vier Eingänge zum Gelände, an allen werden Sicherheitskontrollen durchgeführt. Taschen müssen geöffnet werden, Besucher werden kontrolliert und abgetastet. Am Finaltag wird sogar eine "No-Bag-Policy" herrschen, Taschen sind dann an dem Tag nicht erlaubt. „Man fühlt sich dadurch sehr sicher“, sagt die 46-jährige Ciara aus Australien, die gemeinsam mit ihrem Mann David und ihren beiden Kindern Thomas und Grace die ganze ESC-Woche in Wien verbringt. Besonders die ruhigeren Bereiche im Rathauspark seien für Familien sehr angenehm. Aber auch das Programm sei gut gelungen. „Es ist alles wirklich schön gemacht und die Stimmung unter den Fans ist cool“, sagt die zwölfjährige Grace und schwingt ihre kleine Australien-Fahne. Für sie ist der ESC etwas Besonderes – eigentlich schon Tradition. „Ich finde es so schön, wenn man eine Woche im Jahr hat, auf die man sich freuen kann und mit der ganzen Familie feiert.“