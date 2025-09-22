Ob in Paris als Anhänger an der Handtasche einer Influencerin, auf TikTok in viralen Unboxing-Videos oder als Sammlerstück in überfüllten Regalen – Labubus sind seit wenigen Monaten gefühlt überall zu sehen, aber gar nicht so leicht erhältlich, da sie ständig ausverkauft sind.

Labubu-Schokolade: Wie schmeckt sie? Der Hype nimmt nun neue Dimensionen an – jetzt gibt es sogar Labubu-Schokoalde: "Labuchoc" oder "Cocolabu" nennt sich der süße Ableger, der im Stil der bunten Plüschanhänger daherkommt. Auch die Schokoladentafeln präsentieren sich in knalligen Farben. Doch wie schmecken sie eigentlich?

Die grüne Variante ist inspiriert vom Food-Trend "Dubai-Schokolade" und überrascht mit einer Pistaziencreme. Daneben gibt es noch Pink (Erdbeere), Dunkelblau (Heidelbeere) sowie Hellblau (Haselnuss). Die TikToker @theschnuggs haben alle Sorten bereits probiert und sind sich einig: "Schmeckt übel künstlich, aber lecker." Besonders auffällig sei aber der "komische Nachgeschmack." Zu kaufen gibt es die bunten Tafeln bei diversen Onlineshops

Eine neue These brachte die It-Accessoires kürzlich sogar mit Kultserien-Figuren in Verbindung. Laut Spekulationen sollen die Simpsons bereits vor Jahren von Labubus gesprochen haben. Was ist dran?

Labubus in Halloween-Folge zu sehen? Viele glauben, dass "Die Simpsons" mal wieder die Zukunft vorhergesagt haben – diesmal den Hype um die Labubu-Plüschfiguren. In der Halloween-Folge "Treehouse of Horror XXVIII" von 2017 taucht eine dämonenähnliche Figur namens Pazuzu auf, die mit ihrer seltsamen Erscheinung – ähnlich dem Labubu – gruselige Ereignisse im Simpsons-Haus auslöst. Auf TikTok vergleichen Nutzer die Figur mit dem aktuellen Spielzeugtrend und sehen darin eine weitere "Vorhersage" der Serie. "Sie haben wieder alles vorhergesagt", heißt es in Kommentaren.

Der Ursprung des Hypes: Labubu und seine Entstehung Die Plüschfigur Labubu wurde bereits 2015 vom Hongkonger Künstler Kasing Lung kreiert. Inspiriert von nordischer Folklore, war Labubu ursprünglich Teil der Bilderbuchreihe "The Monsters". 2019 begann die Zusammenarbeit mit dem chinesischen Unternehmen Pop Mart, wodurch Labubu als Sammelfigur in sogenannten "Blind Boxes" international bekannt wurde.

Gibt es ein goldenes Labubu? Eine TikTok-Userin sorgte unlängst mit einem außergewöhnlichen Labubu für Aufsehen in den sozialen Medien. Sie behauptet, ein Labubu aus echtem Gold zu besitzen. Dabei würde es sich um eine aufwendige Maßanfertigung handeln, für die sie angeblich rund 23.000 Euro bezahlt hat. "Wir haben ein Exemplar aus 24-karätigem Gold anfertigen lassen, weil sie sich im Internet so gut verbreiten. Wir denken, dass sein Wert definitiv in die Höhe schießen wird", erklärt die TikTokerin.

Labubu-Erfolg in Zahlen In Europa eröffnete das federführende Unternehmen Pop Mart, mit Wang Ning als CEO an der Spitze, Flagship-Stores in Städten wie Mailand und Amsterdam. In den USA kamen Standorte in Chicago und Houston dazu. Allein der Umsatz außerhalb Chinas stieg im ersten Halbjahr 2024 um über 250 Prozent auf rund 13 Milliarden Yuan (etwa 1,8 Milliarden US-Dollar). Dieses extreme Wachstum gilt als entscheidender Faktor für den finanziellen Erfolg von Wang Ning. Dieser gehört laut neuester Forbes-Liste erstmals zu den offiziell reichsten Menschen Chinas. Sein Vermögen wird auf beeindruckende 22,7 Milliarden US-Dollar geschätzt, basierend auf seinem Anteil an Pop Mart.

Labubu an der Börse: Pop-Mart-Aktien steigen Wie Wirtschaftswoche berichtet, lag der Preis einer Pop-Mart-Aktie im Herbst 2022 noch bei knapp über einem Euro, aktuell (Stand 10. Juli 2025) sind es über 28 Euro. Im vergangenen Geschäftsjahr erzielte das Unternehmen laut finanzen.at einen Umsatz von 14.135,84 Mio. Hongkong-Dollar, was einem Wachstum von 103 Prozent dem Vorjahr gegenüber entspricht. Die Aktie hat seit Börsengang Ende 2020 bis heute 284 Prozent zugelegt. Das entspricht einer jährlichen Rendite von 34 Prozent, was für überdurchschnittliche Kursgewinne steht.

Labubu um 31.250 US-Dollar versteigert Eine von der Tradingplattform Joopiter präsentierte Auktion endete mit einem erstaunlichen Ergebnis: Eine Labubu-Plüschfigur wurde um einen Rekordpreis in Höhe von 31.250 US-Dollar (27.138 Euro) versteigert. Dabei handelt es sich um ein extrem seltenes Accessoire, das zur Serie der K-Pop Seventeen gehört. In einer Kooperation mit dem japanischen Luxus-Label Sacai trägt die Figur einen beigefarbenen Einteiler der Marke. Insgesamt brachten die 14 Plüschfiguren der Serie eine Summe von 337.000 US-Dollar ein.

Was sind Blind Boxes? "Blind Boxes" sind Überraschungspakete, deren Inhalt erst beim Öffnen sichtbar wird und man sich vorher auch nicht aussuchen kann, was darin enthalten ist. Diese Strategie, kombiniert mit limitierten Editionen und strategischen Kooperationen, traf den Nerv der Zeit und sprach insbesondere Millennials und die Generation Z an. Neben Pop Mart gibt es mittlerweile zahlreiche weitere Anbieter, die "Blind Boxes" oder Mystery Boxes anbieten – viele davon haben sich ebenfalls auf Designer-Toys, Anime-, Gaming- oder Lifestyle-Themen spezialisiert.

Labubu als Modeaccessoire: Von Dua Lipa zu David Beckham Labubu entwickelte sich schnell vom Nischen- und Sammlerprodukt zum globalen Phänomen. Stars wie Rihanna und Dua Lipa begannen bereits 2024 ihre Labubus als Accessoires an ihren Designerhandtaschen auszuführen. Mittlerweile sind Prominente kaum noch ohne ihr Plüschmonster unterwegs. Die olympische Turnerin Simone Biles zeigte kürzlich auf Instagram zwei Labubu-Figuren in Gucci-Outfits und fragte ihre Follower: "Gruselig oder süß?" Sogar der ehemalige Fußballstar David Beckham wurde mit einem Labubu-Anhänger an seiner Tasche gesehen.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Simone Biles/Instagram Die Turnerin Simone Biles präsentiert ihre Labubus in Gucci.

Labubu: Wo kann man sie online kaufen? 1. Pop Mart Österreich (Offizieller Shop)

Der offizielle österreichische Online-Shop von Pop Mart bietet eine breite Auswahl an Labubu-Figuren, darunter limitierte Serien wie die Lemon Tea Figure oder die Captain Figurine. Die Preise liegen meist zwischen 36 € und 56 €. Aufgrund der hohen Nachfrage sind jedoch viele Modelle schnell ausverkauft. 2. Amazon.de – Pop Mart Store

Amazon führt eine eigene Pop Mart Store-Seite mit verschiedenen Labubu-Produkten, darunter Blind Boxen und Plüschfiguren. Die Verfügbarkeit variiert, und einige Artikel sind derzeit nicht auf Lager. 3. Etsy

Auf Etsy findest du eine Vielzahl von Labubu-Artikeln, darunter handgefertigte Kleidung und Accessoires für die Figuren. Die Preise variieren je nach Produkt und Verkäufer.

Labubu: Wo kann man sie im Shop kaufen? In Wien kannst du Labubu-Figuren im Shanghai Shop auf der Landstraßer Hauptstraße 93 im 3. Bezirk finden. Der Laden bietet eine Auswahl an Pop Mart-Produkten, darunter auch Labubu-Figuren. Es empfiehlt sich, vor einem Besuch die Verfügbarkeit telefonisch oder über Social Media zu überprüfen.