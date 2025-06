Fake-Auftritt bei Electric Love Festival

Am 18. Juni veröffentlichte der offizielle Instagram-Account des Festivals ein Reel, in dem die Veranstalterin Jules über eine interessante Entdeckung spricht. "Unser Gastgeber Jules tauchte tief in die Welt der brasilianischen Musik ein ... und plötzlich stand Juliana Bonde auf unserer Hauptbühne? 👀 Haben wir etwas verpasst – oder ist das ein Fehler im System?", heißt es in der Caption des Beitrags.