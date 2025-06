Die Videoplattfom TikTok ist für seine zahlreichen und vor allem schnelllebigen Trends bekannt. Zurzeit sieht man immer häufiger lustige Videos, in denen Künstliche Intelligenz (KI) zum Einsatz kommt – in Form der Polizei.

Wer wird verhaftet?

Unter den Hashtags #arrestedtrend oder #aifilter finden sich immer mehr Videos, in denen User und Userinnen von KI-generierten Polizisten und Polizistinnen abgeführt werden. In den Aufnahmen steht meist die Überschrift: "Wer wird von der Polizei verhaftet/abgeführt?" In einem Video von Userin @carawaltonx sieht man ein Bild von der Userin mit ihrem Partner. Anschließend tritt ein Beamter ins Bild, der die Tiktokerin zwar nicht abführt, dafür aber ihren Platz einnimmt und mit ihrem Freund Händchen hält.