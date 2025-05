KI-Gespräch sorgt für Verwirrung

Userin @user27244472 zeigte in einem Video, dass sie sich für eine Stelle als Vertriebsmitarbeiterin in einem Pilatesclub beworben hatte. Die junge Frau sitzt im Video vor ihrem PC und hat dabei einen Blazer an. Plötzlich hört man eine computergenerierte Stimme, die die Jobtätigkeiten aufzählt und die gesuchten Anforderungen beschreibt. Die sichtlich irritierte Nutzerin lächelt in die Kamera, in ihrem Video schreibt sie: "Das war so gruselig, Leute. Warum habe ich 'Hi' gesagt, als ob sie (Anm. d. Red.: die KI) mich hören könnte?", fragte sich die TikTokerin. Das Video wurde mehr als 3,5 Millionen Mal angesehen.