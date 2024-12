Der Futurist stellte in seinem neuen Buch einige brisante und radikale Behauptungen auf.

1) Gehirn könne bald mit KI verknüpft werden

Kurzweil prognostiziert in seinem neuen Buch "Die nächste Stufe der Evolution: Wenn Mensch und Maschine eins werden" etwa, dass die Singularität – der Punkt, an dem künstliche Intelligenz (KI) die menschliche Intelligenz übersteigt – bis 2045 erreicht sein wird. Dies würde nicht nur eine exponentielle Beschleunigung technologischer Entwicklungen bedeuten, sondern auch die Möglichkeit, das menschliche Gehirn mit KI zu verknüpfen. Diese Synthese könnte laut ihm dazu führen, dass Menschen ihre Fähigkeiten, Kreativität und intellektuellen Kapazitäten immens erweitern. Den Menschen in seiner ursprünglichen Form wird es dann laut Kurzweil nicht mehr geben.