Gesichtserkennung mit KI: Eine verfolgenswerte Idee?

PRO

Robert Kleedorfer, Leiter Wirtschaftsressort

"Big brother is watching you!" Der Große Bruder, eine Organisation von Eliten, die alle Menschen bis ins kleinste Detail überwacht, hat George Orwell im berühmten Roman „1984“ genau beschrieben. Bis heute versinnbildlicht dieser Satz die totale Überwachung. Auch wenn das Werk bereits rund 75 Jahre alt ist, hat es nichts von seiner Bedeutung verloren. Doch so schlimm, wie es Orwell in den 1940er-Jahren dargestellt hat, ist es bis heute nicht geworden. Ja, wir Bürger werden an vielen Orten videoüberwacht, sei es in Verkehrsmitteln, an zentralen Orten wie Stadien oder auch beim Einkaufen. Überall Kameras.