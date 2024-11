Dubai Schokolade Österreich: Horrende Preise auf willhaben

Wirft man einen Blick auf den Online-Marktplatz von willhaben.at , so traut man seinen Augen kaum. Die Preise für eine 200-Gramm-Tafel reichen bis hin zu 90 Euro.

Keiner kann es mehr hören und doch gibt es nach wie vor offenbar genug Neugierde, die dazu führt, dass die sogenannte Dubai- Schokolade zum regelrechten Statussymbol mutiert ist. Stets vergriffen und teilweise sündhaft teuer: Gar nicht so einfach, eine der begehrten Tafeln zu ergattern.

Das Außergewöhnliche ist nicht die Schokoladenummantelung, die in der Regel aus Vollmilchschokolade besteht, sondern vielmehr die üppige Füllung , die mit einem unerwarteten Crunch auftrumpft. Der Kern besteht aus:

Original stammt von FIX Dessert Chocolatier aus Dubai

Die originale Dubai-Schokolade stammt, wie der Name unschwer erkennen lässt, aus dem Wüstenstaat. FIX Dessert Chocolatier, eine Marke, die für ihre innovativen und edlen Schokoladenkreationen bekannt ist, hat mit der "Can’t Get Knafeh of It"-Dubai-Schokolade insbesondere auf TikTok einen Hype ungeahnten Ausmaßes ausgelöst.