Vinted, willhaben, Etsy: Ab wann das Nebengeschäft zum Problem wird

„Sachen zu verschicken, ist nicht der Grundgedanke von Secondhand“, erklärt Schaffler, als ihn der KURIER in seinem Geschäft in Wien, Neubau besucht. Es gehe darum, einen Bezug zum Produkt aufzubauen. „Das ist bei Vintage das Einzigartige. Du siehst es und verliebst dich.“ Online hingegen kaufe man nur ein Foto und hat oft sogar die Möglichkeit, die Ware zurückzuschicken, wenn sie nicht gefällt. „Das widerspricht dem Vintage-Konzept.“

Laurenz Schaffler betreibt seit 2019 den "Freudich Vintage Store" in der Kaiserstraße in 1070 Wien

„Lustig, dass Sie mich genau jetzt anrufen“, sagt Thomas Feilenreiter , Branchensprecher für Altwaren der Wirtschaftskammer (WKO) am Telefon. Soeben habe er eine Spartenkonferenz verlassen, wo es um zunehmende Privatverkäufe auf Online-Marktplätzen gegangen sei. „Jede Branche jammert ein bisschen darüber“, berichtet er. Von der Mode bis zum Fahrrad oder Auto. Nächste Woche, am 24. Mai, sei deshalb eine große Sitzung anberaumt – mit Vertretern von willhaben und der WKO.

Wie sich die Plattformen finanzieren? Verkäufern Gebühren abzwacken, ist nicht die Antwort. Die meisten Plattformen sind für Privatpersonen weitestgehend kostenlos. Vinted schlug vor Jahren kurz einen anderen Kurs über Verkaufsgebühren ein – und schlitterte damit fast in die Pleite. Das Geschäftsmodell, das sich auf Vinted und Co. etabliert hat, erklärt Cordula Cerha: „Es ist, was die meisten Online-Portale und Medien machen. Sie finanzieren sich darüber, die Aufmerksamkeit ihrer Nutzer weiter zu kommerzialisieren, indem sie Werbung verkaufen.“ Bei willhaben setzt man außerdem auf Zusatzprodukte, etwa auf das kostenpflichtige Hervorheben von Anzeigen. Gewerbliche Kunden müssen ihre Anzeigen bezahlen, die sie schalten. Für 60 Tage sind am Marktplatz 15,90 Euro (exklusive USt) fällig.

Während Verkäufer-Profile früher stichprobenartig analysiert wurden, trat am 1. Jänner 2023 das Digitale-Plattformen-Meldepflichtgesetz (DPMG) in Kraft: Große Plattformen, die den Verkauf von Waren an Kunden in Österreich unterstützen, müssen Daten aufzeichnen und in gewissen Fällen an das Finanzamt übermitteln. Darunter den Namen des Verkäufers, die Adresse und Steuernummer. Das Finanzamt wiederum prüft, ob ordnungsgemäß versteuert wurde.

Für Hobbyverkäufer gab es von Dellantonio in einem Interview aus dem Vorjahr eine Entwarnung: man müsse sich um nichts kümmern – beim Erreichen der festgelegten Schwellenwerte würde die Plattform ihre User informieren. Wie viele Privatverkäufer diese Grenze seit Einführung der Meldepflicht bereits überschritten haben, konnte das Finanzministerium aus Gründen der gesetzlichen Geheimhaltung nicht mitteilen.