Schokolade wird bald empfindlich teurer

Erste Auswirkungen zeigen sich bereits in den Supermärkten. In vielen Billa-Filialen sind derzeit keine Milka-Schokoladen zu bekommen. Der Grund sind Preis-Verhandlungen mit dem US-Konsumgüterriesen Mondelez, zu dem Milka gehört. Auch der Schweizer Hersteller Lindt & Sprüngli hat bereits Preiserhöhungen wegen der stark gestiegenen Kakaopreise angekündigt.

Für die heurige Ernte wurde er im September festgesetzt, auf rund 1.500 Euro pro Tonne , also 6.000 Euro weniger als der aktuelle Preis an den Rohstoffbörsen. Zuletzt wurden Anhebungen um bis zu 50 Prozent angekündigt.

Die Preisexplosion habe auch dazu beigetragen, dass Kakao derzeit im großen Ausmaß geschmuggelt wird, sagt der Fairtrade-Geschäftsführer: "Die Genossenschaften bekommen ihre Ware nicht mehr und können ihre Verträge nicht efüllen." Die Preisaufschläge würden auch dazu führen, dass auch in anderen Regionen, etwa in Ecuador, massiv in den Ausbau investiert werde. Steigen die Mengen wieder an, könnten die Preise wieder in den Keller gehen, sagt Kirner.

Mindestpreis und Prämie

Fairtrade unterstützt Kakao-Bauern mit einem garantierten Mindestpreis und einer Fairtrade-Prämie von 20 Prozent. Die Genossenschaften verwenden das Geld, etwa in klimaresilientere Pflanzen oder Trockenanlagen zu investieren. "Wir unterstützen sie auch bei der Erfüllung gesetzlicher Anforderungen", sagt Kirner.

Bis zum Jahresende müssen etwa wegen der bereits in Kraft getretenen EU-Entwaldungsverordnung Geokoordinaten erfasst werden. Auch das vor kurzem beschlossene Lieferkettengesetz stellt Bauern und Unternehmen vor neue Anforderungen.