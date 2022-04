Alles Banane: Was der Griff zu Fairtrade bewirken kann

Vor 20 Jahren ging Österreichs erste Fairtrade-Banane über den Ladentisch und jedes Jahr wird am dritten Mittwoch im April der "Tag der Banane" gefeiert: Grund genug einen näheren Blick auf die zweitliebste Frucht der Österreicher zu werfen.

Laut der NGO Fairtrade Österreich kämpfen Kleinbauernfamilien derzeit mit sinkenden Bananenpreisen und steigenden Kosten für Verpackung und Transport. Allein die Pandemie hat die Frachtkosten für Bananen um 60 Prozent in die Höhe getrieben.

Über die Anbaubedingungen gibt es nach wie vor wenig Erfreuliches zu berichten, so die NGO Südwind in einer aktuellen Presseaussendung: soziale und ökologische Missstände auf konventionellen Bananenplantagen stehen auf der Tagesordnung. Dazu zählen Hungerlöhne, Gewerkschaftsverbote, intensiver Pestizideinsatz, mangelhafte Schutzkleidung bis hin zu sexueller Belästigung und genderspezifischer Diskriminierung am Arbeitsplatz.

"Im risikoreichen Bananengeschäft stellen unabhängige Zertifizierungen eine wichtige Orientierungshilfe für Konsumentinnen und Konsumenten dar und können Arbeitsbedingungen und damit das Leben von Menschen in den Anbaugebieten entscheidend verbessern", sagt Gudrun Glocker, Expertin für gerechte Ernährung bei Südwind.