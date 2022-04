Wie mit günstigen Bananen viel Geld bewegt wird

Was nicht heißt, dass Konsumenten nicht preissensibel wären. Im Gegenteil. Bananen werden oft verschleudert, sind zum Teil sogar billiger zu haben als Äpfel. Obwohl sie in Schiffscontainern über den halben Erdball gekarrt werden, bevor sie dann per Lkw an Europas Bananenreifereien verteilt werden. Eine davon ist jene des Obst- und Gemüsehändlers Frutura im steirischen Hartl bei Kaindorf. Jede Banane, die in einem Spar-Markt in Österreich verkauft wird, macht hier Zwischenstation.