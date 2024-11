Dubai-Schokolade: Lindt verkauft Trend-Süßigkeit von TikTok

Die Dubai-Schokolade gilt in den sozialen Medien als Entdeckung des Jahres - auf TikTok und Instagram kommt man an ihr nicht vorbei.

Die Schweizer Chocolaterie Lindt & Sprüngli bringt eine limitierte Edition der Dubai-Süßigkeit mit knackigem Pistazienmus auf den Markt.

Doch was steckt eigentlich in der Dubai-Schokolade, die, wie der Name schon sagt, aus Dubai kommt und in den sozialen Medien so gehypt wird? Die dunkle oder weiße Schokolade ist innen mit einer Pistaziencreme und überbackenen türkischen Teigfäden (Knafeh) gefüllt.

Viele User präsentieren auf TikTok ihre eigenen Kreationen der Süßigkeit oder teilen ihre Hotspots, wo man die Schokolade kaufen kann. Auch in Österreich setzen immer mehr Geschäfte auf den Trend und bieten selbstgemachte Dubia-Schokolade an. Beispielsweise im zehnten Bezirk bei Spar Certa in der Laaer-Berg-Straße 67/69 oder im sechsten Bezirk bei SPAR Certa in der Gumpendorfer Straße 72. Die Ware wird quasi frisch zubereitet, kostet rund vier Euro und ist schnell weg - nach dem Motto: Wer zuerst kommt, nascht zuerst.

Teure Süßigkeit Doch schon bald soll die süße Köstlichkeit auch in den Supermarktregalen zu finden sein: dank Lindt & Sprüngli. Vor wenigen Tagen fragte das Schweizer Unternehmen via TikTok, ob sich die Fans eine Fusion von Dubai Chocolate und Lindt wünschen. Die Antwort war eindeutig: Ja! Einziger Einwand der User: Die Schokolade dürfe nicht zu teuer sein. Derzeit kostet eine Tafel Pistazienschokolade rund 15 Euro. Grund dafür sind vor allem die Zutaten, die Pistazienfüllung würde den Preis der Süßigkeit in die Höhe treiben, heißt es.

Bereits am 9. November 2024 wird eine limitierte Auflage von 1.000 Stück in ausgewählten Lindt-Shops und online erhältlich sein, allerdings nur in Deutschland. Wann die berühmte Schokolade hierzulande erhältlich sein wird, ist nicht bekannt.