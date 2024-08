Der Schokomichi kämpft ums Überleben: "Mein Leben ist Schokolade"

Dass ihm die Liebe zu Schokolade in die Wiege gelegt wurde, trifft bei kaum jemandem besser zu. Als Baby im Kinderwagen stellte ihn seine Mutter in der Schokoladenfabrik neben die Tunkmaschine. Eine elf Meter lange Anlage. Mit großen Augen beobachtete der kleine Michael Reimer aus dem Kinderwagen heraus, wie die Pralinen auf dem Förderband an ihm vorbeigezogen, um am Ende mit flüssiger Schokolade übergossen zu werden. „Es war der wärmste Platz in der Fabrik, hie und da konnte ich eine Praline erwischen und war dann überall mit Schokolade verschmiert. Als das zu oft passierte, hat mein Vater dort hinten ein Kinderzimmer eingerichtet.“ Reimer zeigt auf Tapetenreste aus den 70ern. „Mein Leben ist Schokolade. Ich habe vor ein paar Jahren alles renoviert, um neu durchzustarten. “ Er selbst hat hier gestemmt und verputzt.