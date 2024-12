"Holy Energy": VKI warnt vor Energy-Drink-Pulver

Der Verein für Konsumenteninformation (VKI) warnt vor Energydrinks der Marke "Holy Energy" . Die in Pulverform angebotenen Produkte beinhalten pro Portionsbeutel so viel Koffein wie zwei Dosen "Red Bull" , berichteten die Fachleute am Donnerstag: "Damit überschreitet allein eine Portion die behördlich empfohlene, unbedenkliche Einzel- und Tagesdosis für Kinder und Jugendliche mit einem Gewicht unter 53 Kilogramm."

Ernährungswissenschafterin: "Vergleich hinkt"

Der Verkauf von koffeinhaltigen Getränken an Kinder und Jugendliche ist in Österreich - anders als etwa in Litauen, Polen und Lettland - erlaubt. Hersteller Holy empfehle das Getränk auf Nachfrage ab 16 Jahren und reiche die Verantwortung an den Handel weiter. Spar argumentiere beispielsweise, dass in 250 Milliliter "Holy Energy" ebenso viel Koffein (80 Milligramm) enthalten sei wie in einer Dose "Red Bull" mit 250 Millilitern. "Der Vergleich hinkt jedoch", kritisierte VKI-Ernährungswissenschafterin Teresa Bauer, "denn in einem Säckchen stecken 160 Milligramm Koffein, die mit der Zubereitung einer solchen Portion auf einmal aufgenommen werden".

Mehr Infos zum Lebensmittelcheck des VKI: https://konsument.at/lebensmittel-check/holy-energy-zitrus-kalamansi