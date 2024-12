Im Netz warnen aufmerksame User und Userinnen, dass es sich bei den meisten Leaks um Fälschungen handeln soll. In den geleakten Animationen haben einige Gamer Unreal Engine 5-Assets gesehen. Das ist jedoch unmöglich, wie spielpunkt.net erklärt, denn das Game würde auf "eine Version der eigenen RAGE-Grafikengine" setzen. Abgesehen davon taucht in einem Leak ein Kastenwagen mit einem Amazon-Logo in den Aufnahmen auf. Auch das würde eher unwahrscheinlich in einem Rockstar-Spiel auftauchen, denn das Unternehmen müsste eine Lizenz erwerben, um Firmenlogos in den Games zu verwenden.