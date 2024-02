Nintendo: Neue Switch kommt erst 2025 auf den Markt

Schwer verdauliche Nachrichten für alle Zocker-Fans: Der Nachfolger der erfolgreichen Nintendo Switch-Konsole soll laut Insidern erst Anfang 2025 auf den Markt kommen. Gerüchte und Aussagen von Insidern deuteten ursprünglich auf ein Release noch in diesem Jahr hin.

Frühestens im März nächsten Jahres soll die neue Konsole erscheinen. Grund für den neuen Termin: Nintendo wolle sich selbst mehr Zeit geben, seine eigenen Spiele an die neue Hardware anzupassen. Weiters wird von Gaming-Insidern darauf verwiesen, dass sich die aktuelle Switch, seit sieben Jahren auf dem Markt, aktuell immer noch gut verkaufe.

Nach Medienberichten über die verschobene Veröffentlichung ist die Aktie des Unternehmens an der Börse in Tokio stark gefallen. An sich legte die Nintendo-Aktie seit November starke Zuwächse hin - befeuert von einem starken japanischen Aktienmarkt.