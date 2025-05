Obwohl der Wunsch nach Distanz vorhanden ist, verbringt ein Viertel der Jugendlichen täglich vier Stunden oder mehr in Sozialen Medien . Fast ebenso viele geben an, ihre Eltern darüber belogen zu haben, was sie online tun. 42 Prozent logen über ihr Alter , und mehr als ein Viertel hat sich im Internet sogar schon einmal als eine andere Person ausgegeben. Jene Verhaltensmuster werden von Psychologen als besorgniserregend eingestuft, da bereits ein gewisser Suchtfaktor vorhanden ist.

Ruf nach politischem Eingreifen

Experten schlagen Alarm. Nicht nur die Jugendlichen selbst seien in der Verantwortung, sondern auch die Politik und Tech-Konzerne. Algorithmen, die auf maximale Verweildauer ausgelegt sind, führen dazu, dass junge Menschen stundenlang scrollen und dabei mit potenziell schädlichen Inhalten konfrontiert werden, so Sprecher einer britischen Suizidpräventionsorganisation, Andy Burrows, gegenüber The Guardian. "Die Politik muss die Bedürfnisse der Kinder und der Gesellschaft über die der großen Technologiekonzerne stellen", so Burrows.