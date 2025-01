Studie: Soziale Medien machen aggressiv

Übermäßiger Social-Media-Konsum kann nicht nur depressiv, sondern auch noch reizbar machen. Das trifft vor allem die, die aktive Beiträge leisten, wie Forscher um Roy H. Perlis, Direktor des Center for Quantitative Health am Massachusetts General Hospital ermittelt haben.

42.600 Nutzerdaten analysiert

Das Team hat Daten einer Internetumfrage untersucht, die zwischen dem 2. November 2023 und dem 8. Januar 2024 durchgeführt wurde. Es nahmen 42.597 Personen ab 18 Jahren (Durchschnittsalter 46 Jahre) aus allen 50 US-Bundesstaaten und dem District of Columbia teil. 58,5 Prozent waren Frauen, 40,4 Prozent Männer. Die übrigen ließen sich keinem Geschlecht zuordnen. 66 Prozent waren weiß, gefolgt von schwarz (13,9 Prozent), hispanisch (12,5 Prozent), asiatisch-amerikanisch (2,9 Prozent), indianisch (1,5 Prozent), andere (1,5 Prozent) und pazifische Inselbewohner (1,2 Prozent).

Die Befragten gaben an, wie häufig sie die Plattformen Instagram, Twitter/X, Facebook und TikTok nutzen (einmal oder mehrmals pro Woche, einmal oder mehrmals pro Tag oder praktisch ganztags). Weiter mussten sie angeben, wie sie Beiträge posten (nie, einmal oder weniger im Monat, einmal pro Woche, einmal am Tag oder mehrmals am Tag).

Beim Kurztest zur Reizbarkeit wurden die Befragten gebeten, anhand einer Skala von 1 (nie) bis 6 (immer) anzugeben, wie oft sie sich in den vergangenen zwei Wochen gereizt, mürrisch oder anfällig für Wutausbrüche gefühlt haben. Die Befragten füllten zudem einen Fragebogen zu ihrer Gesundheit und einen über Angststörung aus.