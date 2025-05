Die aktuellen Ergebnisse der Wohntraumstudie 2024 von Helvetia und MoneyPark zeigen einen signifikanten Wandel in den Wohnbedürfnissen der Generation Z.

Den Grund muss man laut Studie nicht lange suchen: Die Inflation und steigende Zinsen haben spürbare Auswirkungen auf die Wohnentscheidungen der Jungen. Mehr als 60 Prozent geben an, dass der Erwerb von Wohneigentum deshalb in weite Ferne rückt. Bei jungen Menschen, die bereits über ein Eigenheim verfügen führen die finanziellen Belastungen dazu, dass Investitionen ins Eigenheim zurückgehen. 38 Prozent der Eigentümer investieren weniger oder verschieben geplante Ausgaben.

Wohnträume und Realität: Eine Diskrepanz

Obwohl das freistehende Einfamilienhaus mit 53 Prozent weiterhin der bevorzugte Immobilientyp bleibt, zeigt die Studie, dass Wunsch und Wirklichkeit oft auseinanderklaffen. Nur 51 Prozent der Befragten leben tatsächlich in ihrer bevorzugten Wohnform. Dabei decken sich am Land Wunsch und Realität häufiger, während in städtischen Gebieten öfter Kompromisse eingegangen werden müssen.