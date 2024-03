Dua Lipa wird wieder körperlich - und geht auf Tour

Popstar Dua Lipa („Don't Start Now“) kommt für ihren Tourauftakt mit ihrem neuen Album nach Berlin. Die 28-Jährige spielt am 5. Juni ein Konzert in der Berliner Waldbühne, wie es in einer Ankündigung am Montag hieß. Die Tournee wird mit einer Show im kroatischen Pula fortgesetzt und endet mit zwei Konzertterminen dann in Nimes in Frankreich. Auch beim britischen Glastonbury-Festival ist Lipa als einer der Headliner angekündigt - sie wird dort am Freitag, den 28. 6., auf der so genannten "Pyramid Stage" spielen.