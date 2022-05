Dua Lipa in der Wiener Stadthalle: Aerobic für die ganze Familie

Alles bei dieser Show ist bis in kleinste Detail durchgestylt. Dem Zufall wird keine oder kaum eine Bühne geboten. Dafür gibt es groovenden und gefälligen Dance-Pop mit viel Disco- und Retro-Appeal. Es ist Musik für die Massen. Was auf der Platte funktioniert, funktioniert auch in der Mehrzweckhalle: Dua Lipa hat in der dampfenden Wiener Stadthalle also alles im Griff.

Leistungsschau

Bei so viel Spaß und guter Laune kann man die Bomben in der Ukraine schon mal vergessen. Dua Lipa hält zwar die Regenbogenfahne hoch, erwähnt aber den russischen Angriffskrieg mit keinem Wort. An manchen Stellen wirkte das hochfunktionale, auf maximale Leistungsschau und Power ausgelegte Konzept etwas zu durchchoreografiert, zu sehr auf Perfektion bedacht. Bei 109 Auftritte, die Dua Lipa im Rahmen ihrer Tournee absolviert, muss man aber auch sparsam mit seinen Kräften umgehen. 81 Konzerte stehen noch bis Ende des Jahres am Programm. Da gilt es fit zu bleiben. Daher ist dann auch weniger Rock and Roll und mehr Obst, Gemüse und Tee angesagt, wie Dua Lipa in einem Interview bestätigt. Sehr vorbildlich.