David Beckham gratuliert gleich drei Müttern zum Muttertag

"Ich habe so ein Glück, so viele unglaubliche Frauen um mich zu haben, die die tollsten Mütter sind. Ich lerne jeden Tag von euch. Alles Gute zum Muttertag", schrieb er zu seinem privaten Foto auf Instagram und verlinkte Victoria, deren Mutter Jackie Adams und seine eigene Mama Sandra Georgina West. "Wir lieben euch so sehr. Die Kinder haben so viel Glück, eine Mutter wie dich zu haben", so Beckham an Victoria adressiert weiter. Dazu ergänzte er die Instagram-Account seiner Söhne Brooklyn, Romeo und Cruz und nannte Tochter Harper. Das jüngste Beckham-Kind ist heute 13 Jahre alt. Auf dem jetzt veröffentlichen Schwarz-Weiß-Schnappschuss ist sie noch als Baby zu sehen.