Ob in Paris an der Handtasche einer Influencerin, auf TikTok in viralen Unboxing-Videos oder als Sammlerstück in überfüllten Regalen – Labubu ist derzeit überall. Die grinsende, etwas gruselige Plüschfigur mit den spitzen Ohren hat sich binnen weniger Monate vom Insider-Gadget zum internationalen Popkultur-Phänomen entwickelt. Doch was steckt hinter dem Hype?

Der Ursprung des Hypes: Labubu und seine Entstehung Die Plüschfigur Labubu wurde bereits 2015 vom Hongkonger Künstler Kasing Lung kreiert. Inspiriert von nordischer Folklore, war Labubu ursprünglich Teil der Bilderbuchreihe "The Monsters". 2019 begann die Zusammenarbeit mit dem chinesischen Unternehmen Pop Mart, wodurch Labubu als Sammelfigur in sogenannten "Blind Boxes" international bekannt wurde.

Was sind Blind Boxes? "Blind Boxes" sind Überraschungspakete, deren Inhalt erst beim Öffnen sichtbar wird und man sich vorher auch nicht aussuchen kann, was darin enthalten ist. Diese Strategie, kombiniert mit limitierten Editionen und strategischen Kooperationen, traf den Nerv der Zeit und sprach insbesondere Millennials und die Generation Z an. Neben Pop Mart gibt es mittlerweile zahlreiche weitere Anbieter, die "Blind Boxes" oder Mystery Boxes anbieten – viele davon haben sich ebenfalls auf Designer-Toys, Anime-, Gaming- oder Lifestyle-Themen spezialisiert.

Labubu als Modeaccessoire: Von Dua Lipa zu David Beckham Labubu entwickelte sich schnell vom Nischen- und Sammlerprodukt zum globalen Phänomen. Stars wie Rihanna und Dua Lipa begannen bereits 2024 ihre Labubus als Accessoires an ihren Designerhandtaschen auszuführen. Mittlerweile sind Prominente kaum noch ohne ihr Plüschmonster unterwegs. Die olympische Turnerin Simone Biles zeigte kürzlich auf Instagram zwei Labubu-Figuren in Gucci-Outfits und fragte ihre Follower: "Gruselig oder süß?" Sogar der ehemalige Fußballstar David Beckham wurde mit einem Labubu-Anhänger an seiner Tasche gesehen.

© Simone Biles/Instagram Die Turnerin Simone Biles präsentiert ihre Labubus in Gucci.

Labubu-Erfolg in Zahlen In Europa eröffnete das federführende Unternehmen Pop Mart Flagship-Stores in Städten wie Mailand und Amsterdam. In den USA kamen Standorte in Chicago und Houston dazu. Allein der Umsatz außerhalb Chinas stieg im ersten Halbjahr 2024 um über 250 Prozent auf rund 1,35 Milliarden Yuan (etwa 169 Millionen Euro).

Labubu: Wo kann man sie online kaufen? 1. Pop Mart Österreich (Offizieller Shop)

Der offizielle österreichische Online-Shop von Pop Mart bietet eine breite Auswahl an Labubu-Figuren, darunter limitierte Serien wie die Lemon Tea Figure oder die Captain Figurine. Die Preise liegen meist zwischen 36 € und 56 €. Aufgrund der hohen Nachfrage sind jedoch viele Modelle schnell ausverkauft. 2. Amazon.de – Pop Mart Store

Amazon führt eine eigene Pop Mart Store-Seite mit verschiedenen Labubu-Produkten, darunter Blind Boxen und Plüschfiguren. Die Verfügbarkeit variiert, und einige Artikel sind derzeit nicht auf Lager. 3. Etsy

Auf Etsy findest du eine Vielzahl von Labubu-Artikeln, darunter handgefertigte Kleidung und Accessoires für die Figuren. Die Preise variieren je nach Produkt und Verkäufer.

Labubu: Wo kann man sie im Shop kaufen? In Wien kannst du Labubu-Figuren im Shanghai Shop auf der Landstraßer Hauptstraße 93 im 3. Bezirk finden. Der Laden bietet eine Auswahl an Pop Mart-Produkten, darunter auch Labubu-Figuren. Es empfiehlt sich, vor einem Besuch die Verfügbarkeit telefonisch oder über Social Media zu überprüfen.

Achtung vor Fälschungen Auf Plattformen wie eBay oder Willhaben werden Labubu-Figuren teilweise zu stark überhöhten Preisen angeboten. Einige Nutzer berichten von Preisen bis zu 1.000 € für komplette Kollektionen. Originale kann man unter anderem daran erkennen, dass die Boxen ungeöffnet und versiegelt sind. Sie enthalten ein Echtheitszertifikat oder ein Hologramm. Auf der Unterseite oder Rückseite der Figur ist in feiner Schrift das Pop Mart-Logo und meist auch der Name des Künstlers (z. B. Kasing Lung) zu sehen.