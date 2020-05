Wachsende Einkaufsstadt mit Herz

Der Branchenmix reicht vom Bäcker, über zahlreiche Modegeschäfte, einer traditionsreichen Glaserei in Familienhand bis zu Optikern, wo von der Brillenglasbestimmung bis zur fertigen Brille gemeinsam beraten wird. Die Käufer wissen diese Angebote wiederum zu schätzen: „Es gibt hier viele Familienunternehmen, wo sich die Verkäufer noch persönlich für ihre Ware verantwortlich fühlen.“

Ich brauche eigens angefertigte Schuhe und hier finde ich immer das Passende“, erklärt Josef Schramm seinen heutigen Besuch im Schuhhaus Artner. Persönliche Beratung und Individualität, zwei überzeugende Kompetenzen, mit denen die Unternehmer in Mistelbach bei ihren Kunden punkten. Für diesen Service stellt sich Besitzerin Elfriede Artner, trotz pensionsreifen Alters, noch persönlich in das Geschäft: „Ich freue mich über jeden Kundenkontakt“.

Mit kreativen Aktionen versucht die Leistungsgemeinschaft Mistelbach (lgm) auch neue Kunden zu gewinnen. Besonders drei Veranstaltungen, vom Sommernachtsshopen, über die Candle-Light-Night hin zur Adventeinkaufsnacht, werden zahlreich angenommen. Damit diese Events zu einem richtigen Einkaufserlebnis werden, wird von der lgm ein attraktives Rahmenprogramm geboten. Bei der diesjährigen Feuershow vom Zirkus Picard blieb so manchem Besucher der Mund offen. Das nächste Highlight folgt aber bereits in Kürze. Ab Ende des Monats darf man sich wieder auf warmen Punsch und Glühwein am Hauptplatz freuen, um den Tag gemütlich ausklingen zu lassen.